البزري تبلغ من ميقاتي العثور على جثة المفقود الصيداوي محمد نجم

أعلن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان ” تبلغه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العثور على جثة المواطن الصيداوي الشاب محمد حسن نجم على شاطئ عمشيت والذي كان قد إختفى على شاطئ صيدا منذ 17 يوما”.

وطلب البرزي “من فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية “الحركة الشبابية للتنمية والسلام” التوجه فورا مع عائلة الفقيد إلى منطقة عمشيت لإستلام الجثمان”.

وشكر البزري الرئيس ميقاتي على إهتمامه في هذا الموضوع، متوجها بالتعزية لذوي الفقيد نجم وعائلته وأصدقائه ولأهالي مدينة صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام