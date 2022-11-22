حميه: الايمان باستقلال الوطن يكمن في كيفية ممارسة المسؤولية في مواقعها كافة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 22 2022 - 12:10
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سرايا القدس _ كتيبة نابلس: المقاومون استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال عند حاجز بيت فوريك ومخيم بلاطة
سرايا القدس _ كتيبة نابلس: تم استهداف قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحامها بدلة عنزا جنوب جنين
مستوطنون صهاينة يعتدون على الفلسطينيين بحماية من جنود الاحتلال ويغلقون مدخل بلدة نعلين غرب رام الله
نادي الأسير الفلسطيني: إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير سامر العيساوي الذي يخوض معركة الاضراب عن الطعام
قائد القوات البحرية في الجيش الايراني: سنوقف أي قوارب أمريكية مسيرة لأنها تمثل خطراً على الملاحة البحرية وناقلات النفط
المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية: اعتقال 40 أجنبيا شاركوا في أعمال العنف الاخيرة ومحاكمتهم وفق قوانين البلاد
وزارة الدفاع الروسية تعلن ايقافها وحدات من القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم مضاد في اتجاه جنوب دونيتسك
وزير الدفاع الصيني: قواتنا قادرة على ضمان توحيد البلاد وقضية تايوان خط أحمر في العلاقات الصينية ـ الامريكية
الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي كلمة أمام أعضاء مجلس النواب الروسي خلال زيارة له الى موسكو
البحرية اليونانية: الجهود جارية لإنقاذ مركب على متنه 500 مهاجر
36 قتيلاً في احتراق مصنع أنيانغ في مقاطعة هونان الصينية
الشرطة التايلاندية: قتيل و10 جرحى في انفجار قنبلة في مجمع للشرطة جنوبي البلاد
حميه: الايمان باستقلال الوطن يكمن في كيفية ممارسة المسؤولية في مواقعها كافة
منذ 25 mins
22 November، 2022
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