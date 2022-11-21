وقفة ل”متحدون” و”صرخة المودعين” أمام مدخل مجلس النواب: الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة عفوٌ مقنّع عن نهب المال العام والخاص – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
November 21 2022 - 19:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
21 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات
ميقاتي: تم التوصل إلى اتفاق يقضي برفع نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من هذه المساعدات
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: كلنا أمام اختبار حقيقي لصون حرية لبنان واستقلاله بالوحدة والحوار والانفتاح
زوارق الاحتلال الصهيوني تفتح نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين غرب منطقة الواحة في بحر قطاع غزة
اصابة جندي صهيوني بجروح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل
مدفعية الجيش التركي تستهدف بعدد من القذائف قرى في ريف حلب وشمال الرقة وغرب الحسكة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تواصل اللعب بالنار بتنفيذها استفزازات غير مسؤولة ضد محطة زاباروجيا للطاقة النووية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سنساعد البلدان التي تعاني من نقص الغذاء نتيجة لسياسة المغامرات التي انتهجها الغرب
صحيفة "وول ستريت جورنال": مسؤولون أمريكيون يهددون شركاء روسيا في محاولة لاجبارهم على فرض عقوبات على موسكو
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: يجب ان ندعم مولدافيا بمواجهة أزمة الطاقة
رويترز عن رئيس اللجنة العسكرية في النيتو: الحلف يعاني من نقص في البنية التحتية على الجبهة الشرقية وفي عدة دول
المندوب الصيني في مجلس الامن: على المجلس لعب دور بناء تجاه كوريا الشمالية وألا يدينها أو يضغط عليها بشكل دائم
ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب العاصمة الاندونيسية جاكارتا الى 162 ومئات الجرحى
وقفة ل”متحدون” و”صرخة المودعين” أمام مدخل مجلس النواب: الكابيتال كونترول بصيغته المطروحة عفوٌ مقنّع عن نهب المال العام والخاص
منذ 2 ساعة
21 November، 2022
الكابيتال كونترول
التعليقات
ذات صلة
اللجان النيابيّة المشتركة باشرت اليوم بحث مشروعِ الكابيتال كونترول
اللجان النيابية تؤجل مجدداً بحث الكابيتال كونترول، والانقسام على حاله
اللجان النيابية المشتركة تؤجل النقاش بالكابيتال كونترول بعد تغيب حاكم مصرف لبنان
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}