النائب حسن فضل الله طالب بالتحقيق في جلسة اللجان، فما هو الأمر الذي تحدث عنه؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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November 21 2022 - 14:36

النائب حسن فضل الله طالب بالتحقيق في جلسة اللجان، فما هو الأمر الذي تحدث عنه؟

منذ 58 mins 21 November، 2022
فضل الله
لبنان

استهل النائب حسن فضل الله جلسة اللجان المشتركة اليوم بطرح ما أثير إعلاميا بالأمس عن “وجود شركات ومصارف تعمل مع وزارة المال  لقبض المستحقات من المكلفين اللبنانيين “كاش” وتسديدها بالشيكات بعد شرائها من السوق في أقل من سعرها وتحقق أرباحا طائلة على حساب المواطن وخزينة الدولة، وأن هناك مصارف وشركات محظية، حصلت على امتيازات”.

وطالب فضل الله ب”توضيح وتحقيق في هذا الموضوع”.

وجرى نقاش داخل الجلسة حول التدابير الواجب اتخاذها، خصوصا أن المصارف نفسها ترفض قبول الشيكات لتسديد القروض، وتمتنع عن إعطاء حتى الموظفين رواتبهم دفعة واحدة، فضلا عن حجزها أموال المودعين، وتمت مطالبة الجهات القضائية التحقيق في هذه القضية، لمعرفة ملابساتها وتكليف نائب رئيس الحكومة متابعة الملف والعودة بأجوبة حول الأسئلة التي طرحها النواب، لغياب وزير المال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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