12 جامعة إيرانية ضمن تصنیف أفضل الجامعات الأسيوية

أعلن رئيس معهد الاستشهاد والرصد للعلوم والتكنولوجيا (ISC) في إيران، أحمد فاضل زاده، عن تصنيف 12 جامعة إيرانية ضمن أفضل الجامعات الآسيوية حسب التصنيف الآسيوي كيو إس 2023.

وقال فاضل زاده: إن هذا هو الترتيب الأكبر على الإطلاق للجامعات الآسيوية، ويشمل تصنيف العام 2023، 760 جامعة من 23 بلدا فيما شمل التصنيف في العام 2022 جامعات من 17 بلدا.

ويشمل التصنيف المناطق الأربع في آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا.

و12 جامعة من إيران بما فيها جامعات “شريف الصناعية” و”طهران” و”أمير كبير الصناعية” تأتي ضمن التصنيف الآسيوي 2023، وهذه الجامعات الثلاثة تحتل المركز الأول حتى الثالث على التوالي في تصنيف الجامعات الإيرانية

المصدر: قناة العالم