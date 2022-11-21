بآيات من القرآن الكريم.. افتتاح النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم في قطر

اقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم الأحد حفل افتتاح البطولة على ستاد “البيت” بمدينة الخور، قبيل مباراة قطر والإكوادور الافتتاحية، حيث بدأ الاحتفال بآيات من القرآن الكريم.

وفي سابقة هي الأولى في تاريخ كأس العالم، افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم بصوت الفتى غانم المفتاح، والذي تلا الآية ١٣ من سورة الحجرات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

وانطلقت فعاليات حفل افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر بدءا من اليوم وتستمر حتى 18 الشهر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف قارات العالم.

وترأس حفل الافتتاح أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورؤساء فلسطين محمود عباس والجزائر عبد المجيد تبون ومصر عبد الفتاح السيسي.

ويعد مونديال 2022 هو الأول على الإطلاق الذى يقام فى العالم العربي، والثاني الذي يقام فى قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها تعد المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها البطولة خلال الشتاء.

أمير قطر مفتتحا كأس العالم: بذلنا جهدا من أجل هذه البطولة لتكون من أنجح البطولات

وأعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته باستضافة بلاده كأس العالم في نسخته الحالية 2022، قائلا إن ” قطر هي بلاد العرب ترحب باستضافتها لكأس العالم 2022″.

وأضاف “بن حمد”، خلال كلمته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم، أن “قطر عملت كثيرا بالتعاون مع شركاء عديدين من أجل أن تكون بطولة كأس العالم الحالية هي واحدة من أنجح البطولات في تاريخ المسابقة”، موضحا أن “قطر بذلت جهدا كبيرا من أجل هذه البطولة”.

وتابع أمير قطر: “لقد استثمرنا الخير في الإنسانية وللإنسانية جمعا، وأخيرا وصلنا ليوم افتتاح بطولة كأس العالم، وهو اليوم الذي انتظره الجميع بفارغ الصبر بدءا من هذا المساء وعلى مدار 28 يوم سنتابع جميعا والعالم كله معنا المهرجان الكروي الكبير”.

وواصل قائلا: “أن العالم كله بمختلف أجناسهم وجنسياتهم وعطائهم وتوجهاتهم المختلفة سيجتمع داخل قطر وحول الشاشات في كافة دول وقارات العالم من أجل مشاهدة نفس اللحظة ونفس المباريات وإثارتها، وهو أمر هام جدا للدولة القطرية”.

واستكمل أمير قطر: “ما أجمل أن يضع الناس ما أن يفرقهم جانبا ليستمتعوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته، أتمنى لكل الفرق المشاركة أداء كرويا رائعا، وروحا رياضية عالية لتكن أيامنا ملهمة بالخير والأمن”. واختتم أمير قطر كلمته قائلا: “أهلا وسهلا بالعالم في دوحة الجميع.. شكرا لكم”.

المصدر: مواقع