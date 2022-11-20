وسائل إعلام سورية: غارات تركية على قرية شيخ عيسى وقصف مدفعي على أطراف عين العرب في ريف حلب الشمالي ومحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 20 2022 - 22:56

وسائل إعلام سورية: غارات تركية على قرية شيخ عيسى وقصف مدفعي على أطراف عين العرب في ريف حلب الشمالي ومحيط تل تمر في ريف الحسكة الشمالي

منذ 32 mins 20 November، 2022
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