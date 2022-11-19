الامام الخامنئي: مثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من الحاق الضرر بالنظام – موقع قناة المنار – لبنان
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November 19 2022 - 16:10

الامام الخامنئي: مثيرو الشغب وكل من يقف خلفهم أحقر من أن يتمكنوا من الحاق الضرر بالنظام

منذ 3 ساعة 19 November، 2022
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