عبد اللهيان: سنقابل برد مماثل إذا أصدرت الوكالة الذرية أي قرار ضدنا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن العمل على استصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران استغلال لمكانتها وتسييس لوظائفها، محذرا أننا سنقوم بإجراءات مماثلة رداً على أي قرار صادر من الوكالة ضدنا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أضاف عبد اللهيان إن العمل على استصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد ايران، غير بناء ويعتبر استغلالا لمكانتها وتسييسا لوظائفها، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ إجراءات مماثلة رداً على ذلك.

وكان عبد اللهيان التقى في وقت سابق من اليوم السبت نظيره العماني في مبنى وزارة الخارجية وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية.

وقال وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك “ناقشنا في لقاء اليوم العلاقات الثنائية، وتابعنا آخر الاتفاقيات الموقعة بين الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد”.

وأضاف “نحن سعداء للغاية بأن الاتفاقيات الموقعه بين الجانبين ونوايا وإرادة قادة البلدين تتجلى بسرعة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.

المصدر: وكالة ارنا