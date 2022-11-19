الشيخ عبد الرزاق استقبل وفدا من حزب الله: إخواننا في المقاومة لم ولن ينسوا عكار بكل المراحل

استقبل رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق السبت مسؤول المنطقة الخامسة في حزب الله الشيخ محمد عمرو على رأس وفد، وتم البحث في مجمل الأوضاع وبخاصة في الوضع الإقتصادي والمعيشي لأهالي منطقة عكار شمال لبنان.

وبالمناسبة، قال الشيخ عمرو “تشرفنا بلقائكم في هذه القرية الرائدة في قلب عكار”، وتابع “نحن اليوم موجودون لواجب كبير وهو خدمتكم أنتم في عكار أهلنا وإخوتنا ونكون إلى جانبكم في السراء والضراء”، واضاف “عكار اليوم تمر بحرمان أكبر من ذي قبل، فحرمانها القديم أصبح كبيرا بعد هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، ونحن اليوم نقف إلى جانبكم بلا منة وبكل ما تريدونه وبكل ما نستطيع أن نعمل ونحن نشكر الله أن أمدنا بالفرصة لخدمة أهلنا في كل لبنان”.

بدوره، قال الشيخ عبد الرزاق إن “إخواننا في المقاومة لم ولن ينسوا عكار في كل المراحل وكل الأزمات والصعوبات ولم يبخلوا عليها وها هي عكار اليوم لم تر إلى جانبها في هذه الأوقات الصعبة سوى إخواننا في المقاومة والحاج عفيف شومان أبو الفضل الذي يجول باستمرار في قرى وبيوت عكار يعاينها ويساعدها والصيدلية في برقايل ترعى كل قرى عكار، مجانية تساعد أهلنا في عكار”، وتابع “حتى في موضوع المازوت الذي قدمته المقاومة السنة الماضية، فتعليمات سماحة السيد حسن نصر الله كانت واضحة وعلنية أعطوا لعكار كل احتياجاتها، وفعلا النصيب الأكبر من المازوت كان من نصيب أهلنا في عكار”.

وأضاف الشيخ عبد الرزاق “في موضوع انفجار خزان الوقود في التليل العام الماضي كانت المقاومة في جهوزية وسرعة لا مثيل لها وقدمت المساعدات والاحتياجات لأهالي الشهداء والجرحى”، وتابع “اليوم تقدمت الى سماحة السيد حسن نصر الله برسالتي لطلب تركيب الطاقة الشمسية لتشغيل البئر الذي يسقي أهالي البلدة وخلال ساعات قليلة جاء الرد بالموافقة”، وقال “نحن أهالي برقايل وعكار نتوجه إلى سماحة السيد حسن نصر الله بالشكر والإمتنان لإهتمامه الدائم بعكار وأهلها”.

وتوجه الشيخ عبد الرزاق إلى القيادات اللبنانية والعربية والإسلامية بالقول “في زماننا اليوم هناك شخصية يقتدى بها وبجهادها وبصبرها وعطائها وحبها للجميع هو سماحة السيد حسن نصر الله وأدعوهم جميعا الى أن يكون قدوتهم هذا الرجل الذي يعطي دون مقابل ويقف إلى جانب الفقراء والمحتاجين والمظلومين”، وتابع “كل ما يريده الإخوة في المقاومة هو أن يكون وطننا حرا مستقلا وعزيزا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام