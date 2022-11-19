60 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة و”الغائب” على ضحايا حريق جباليا في المسجد الأقصى

أدّى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحريق الذي اندلع مساء أمس الخميس في مبنى سكني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفر عن وفاة 21 شخصاً.

وقالت مصادر محلة فلسطينية إن أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة.

وأفادت بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتواجدت عند بواباته، وأوقفت المصلين المتوافدين من أنحاء فلسطين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.

المصدر: وكالات