فض عروض مناقصة شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 18 2022 - 17:40

فض عروض مناقصة شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان

منذ 2 ساعة 18 November، 2022
مؤسسة كهرباء لبنان
لبنان

تَجري في المديريةِ العامةِ للنفط عمليةُ فضِّ العروضِ التي تقدّمت بها ثلاثُ شركاتٍ للاشتراكِ في مناقصةِ تأمينِ الفيول والغاز أويل لزومَ مؤسسةِ كهرباءِ لبنانَ وذلك في حضورِ ممثلٍ عن هيئةِ الشراءِ العام.

ونظمت المديريةُ العامةُ للنفطِ هذه المناقصةَ بالتنسيقِ مع إدارةِ المناقصاتِ إستنادًا  الى القانونِ الجديدِ للشراءِ العام من أجلِ تامينِ ثلاثةِ أنواعٍ من المحروقاتِ لتشغيل معملي الذوق والجية القديمينِ والجديدينِ ومعملي دير عمار والزهراني.
وهي المرّةُ الاولى التي تَجري  فيها مناقصةٌ عموميةٌ بهذا الشكلِ بعدَ أن كانت تتمُ عمليةُ الشراءِ بينَ عامي 2006 و 2020 وفقَ مبدأ من دولة الى دولة عبرَ عقدٍ طويلِ الامدِ ثُم خلالَ العامينِ المنصرمينِ عبرَ طريقةِ SPOT CARGO.

المصدر: قناة المنار

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