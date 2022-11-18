طقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة

يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من ظهر اليوم الجمعة، فيتحول الى خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء احتمال هطول أمطار متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية خلال النهار، على ان تنحسر الأمطار ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بسيط في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل مع انخفاض نسبة الرطوبة .

الأحد: صاف اجمالا خلال النهار مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة .

– الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 11 الى 19 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75% .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.