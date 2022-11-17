عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الخميس 17-11-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 17-11-2022.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ حرب أوكرانيا: بوادر «اعتدال» أميركي

ـ ميقاتي: مع أميركا لا نأي بالنفس!

ـ مغارة النافعة: سلوم فرضت «خوة» على المرتشين

ـ السنّة في الاستحقاق الرئاسي من صوت وازن إلى أصوات متفرّقة

ـ محمد سلمان… «العروبي العتيق» ومَلك الفرجة اللبنانية

ـ قآني في بغداد: مَهمّة إنهاء «الازدواجية» الكردية

صحيفة البناء

ـ واشنطن والناتو: روسيا بريئة من صاروخ بولندا… والكيان: ناقلة النفط المستهدَفة ليست لنا

ـ «القومي» يحتفل بالتأسيس بحشد شعبي وحزبي وسياسي: معادلة الشعب والجيش والمقاومة

ـ حردان: لرئيس يُعيد العلاقة المميّزة مع سورية ويطمئن المقاومة ويفتح طريق إلغاء الطائفية

صحيفة الجمهورية

ـ النصائح تتوالى.. والمعطلون لا يستجيبون ـ مجموعة العشرين: إدانة الحرب في أوكرانيا

ـ “الرئيس التوافقي” ما زال تحت “ركام الأكثرية”

صحيفة اللواء

ـ طيف «تشريع الضرورة» فوق الجلسة.. والمواعيد قيد المراجعة!

ـ سليم لـ«اللواء»: الشواغر العسكرية قيد التداول.. وطعن من نواب التغيير بالسرية المصرفية

ـ بيان قمة الـ20 يدين الحرب على أوكرانيا.. ويدعو روسيا لانسحاب غير مشروط

صحيفة الديار

ـ هل يقوم فرنجية بزيارة عون في الرابية؟… القوات لن تساوم رئاسياً والتغييريون مُنقسمون

ـ الارثوذكس يُطالبون برئاسة مجلس الشيوخ… «سوق سوداء» في اسعار بطاقات المونديال

أسرار الصحف:

البناء

قال دبلوماسي مخضرم إن الإعلان الأميركي الأوروبي عن انتهاء التحقيق بأقل من 24 ساعة بالصاروخ الذي سقط في بولندا واكتشاف أنه إطلاق أوكراني مثل الإعلان الاسرائيلي عن عدم العلاقة بناقلة النفط التي استهدفتها المسيّرة الإيرانية تعبير عن الرغبة في تفادي المواجهة مهما كان الثمن.

تقول مصادر على صلة بالتحرك الفرنسي في لبنان إن الإليزية يسعى عبر لقاءات قيادات لبنانية لتجميع المواقف لتحليلها واستخلاص عناصر مبادرة قابلة للترجمة رئاسياً وحكومياً بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي مطلع الشهر المقبل إلى واشنطن وسعيه للحصول على تفويض أميركي في هذا الملف.

الأخبار

لفت مرجع قضائي كبير إلى أن “بعض القضاة ممن يلعبون دوراً كبيراً في تحريض زملائهم على عدم فكّ الاعتكاف بذريعة تردّي الأوضاع المعيشية للقضاة، تملّك عدد كبير منهم أخيراً شققاً وفللا في مشروع لأحد المتعهدين اللبنانيين في قبرص، فيما عمد آخرون إلى الاستحواذ على جوازات سفر لهم ولعائلاتهم من إحدى دول الكاريبي مقابل نحو 100 ألف دولار للشخص الواحد”.

أكد خمسة نواب «تغييريين» على الأقل، هم بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وفراس حمدان، أن ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب أول من أمس بدعوة من حزب الكتائب وحضره 19 نائباً لا يلزمهم بشيء، مشيرين إلى أنهم لم يوضعوا في جو الاجتماع قبل انعقاده ولم يمنحوا أحداً توكيلاً لتمثيلهم. علماً أن اللقاء أعلن أن النواب الـ 19 «يمثلون 32 نائباً» مستقلاً و«تغييرياً» ومنضوياً في كتل «الكتائب» و«تجدّد» و«مشروع وطن» و«الائتلاف النيابي المستقل». وعلمت «الأخبار» أن كل النواب «التغييريين» أبدوا انزعاجهم من توريط النائبين وضاح صادق ومارك ضو لهم في لقاء لم يكونوا في أجوائه ولم يرغبوا في حضوره.

بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية. وعلمت «الأخبار» أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد. وتردّد أن إحدى المسؤولات عن السجل العقاري أوقفت منذ يومين، وتم تكليف موظف آخر تسيير الأعمال بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة يدققون في الهويات لمنع بعض السماسرة السوريين من دخول المكاتب بعدما ذاع صيتهم أخيراً في تخليص الملفات مقابل رشى.

الجمهورية

استفسر سفير أوروبي من أحد المسؤولين عما يتردّد من سيناريوهات خطيرة تهدّد لبنان، فجاء الجواب: لا أرجّح ولا أتوقع حصول أي تطورات دراماتيكية.

كان لافتاً أنّ أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أكثرَ من إطلالاته الإعلامية منذ ما قبل الإنتخابات النيابية ما يعادل 5000 دقيقة على الهواء.

أبدى أحد النواب إمتعاضه الشديد من مستوى النقاش الذي ظهر عليه بعض زملائه خلال مناقشة ملف مالي دقيق.

المصدر: الصحف اللبنانية