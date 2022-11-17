جمهورية التشيك ستتولى تدريب 4 آلاف جندي أوكراني

أعلنت الإذاعة التشيكية أن حكومة البلاد وافقت على تدريب نحو 4 آلاف جندي أوكراني خلال عامي 2022-2023، بناء على مقترح من وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا.

ونقلت الإذاعة التشيكية أن “الحكومة وافقت على مقترح تقدمت به وزيرة الدفاع، لتدريب الجنود الأوكرانيين ضمن خمس دورات تمتد كل واحدة منها لأربعة أسابيع ويشارك في كل منها 800 شخص، وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي إلى 975 مليون كرون (حوالي 40 مليون دولار)”.

في الدورة الأولى التي ستعقد في هذا العام سيشارك نحو 700 جندي من الكتيبة الميكانيكية و40 من وحدة الدعم و 30 طبيبا و 10 متخصصين في الحماية من الأسلحة الكيميائية و20 من سلاح الهندسة. في حين سيجري تنظيم الدفعات الأربعة الأخرى خلال عام 2023.

المصدر: وكالة ريا نوفوستي الروسية