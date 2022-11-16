ما هو موقف “الوفاق” بعد إجراء الانتخابات الصورية في البحرين؟

لفتت جمعية “الوفاق الاسلامي” البحرينة المعارضة في بيان لها الاربعاء الى ان “النظام البحريني أجرى عملية انتخابية صورية على وقع قمع سياسي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فيما يتوقع ارتفاع وتيرة الانتهاكات والتضييق في المرحلة المقبلة”.

وتابعت الجمعية “قد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الازمة السياسية الخانقة وغياب ادنى مستوى من الحريات والحقوق في البحرين”، وأضافت “افتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل ارضية لنجاح اي عملية انتخابية”.

واكدت الجمعية ان “أعتى الانظمة الاستبدادية ومن بينها البحرين تعتقد ان اجراء الانتخابات الصورية يمكن ان يغطي على الاوضاع السياسية المأساوية وهذا وهم”، وتابعت “نؤكد مجدداً بأن البحرين تمر في اوضاع صعبة ومعقدة جداً وان الانقسام والصراع السياسي على أشده وان البحرين بحاجة لمشروع سياسي شامل ينقلها من الواقع المأزوم الى واقع جديد وتوافق وطني حقيقي بعيداً عن القمع والتمييز والفساد والفوضى”.

المصدر: بريد الموقع