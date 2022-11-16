أردوغان يحصل على طلبه من بايدن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “إيجابي”، بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأنقرة.

كلام أردوغان جاء خلال مؤتمر صحفي حول نتائج مشاركته في قمة مجموعة العشرين في بالي، في تعليقه على المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة.

وكانت تركيا قد قدمت منذ أمد بعيد طلبا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز F16 ومعدات لتحديث مقاتلات من نفس الطراز ضمن سلاح الجو التركي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة بيع مقاتلات F16 لتركيا وتحديث أسطولها، لكن واشنطن وضعت شروطا أمام تركيا لتزويدها بالمقاتلات المذكورة، وهو ما كانت ترفضه أنقرة.

المصدر: روسيا اليوم