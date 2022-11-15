ملف ساخن| الكهرباء في لبنان…أسيرة المنع الأميركي

تمنع واشنطن الفيول -حتى ولو كان هبة- واستجرار الكهرباء عن اللبنانيين وتفرض عليهم عقوبات اُحادية وغير قانونية بمشهد متجدد من اللصوصية الدولية، في الوقت الذي يعيش بعض السياسيين المحليين عقدة التعاطف مع خاطفيهم (ستوكهولم) ويبحثون بين قواميس دساتيرهم عن تشريعات، لتأمين بعض الدولارات من أجل 8 او 10 ساعات كهربائية يوميا.

ميقاتي : سنخاطب واشنطن رسميّاً للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات

وبرز أمس أعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أَنه”سيخاطب واشنطن رسميّاً للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إِذا قبل هبة النفط الايرانية”.

وفي حديث لِقناة الجزيرة قال ميقاتي اِن لبنان لا يخضع لحصار أمريكي ، واِنه لن يعَرّضَه لأيّ مخاطر.

درويش :سيكون هناك زيادة للتغذية الكهربائية خلال الشهر المقبل

في تصريح لموقع المنار اعتبر النائب اللبناني السابق علي درويش أن”المواضيع الإقتصادية متزاحمة في هذه الأيام، فبالنسبة لموضوع الهبة الإيرانية وبالطبع مع الشكر لإيران على هذا الطرح وهذا مفيد للبنانيين، ولكن يجب ان يؤخذ بعين الإعتبار موضوع العقوبات الأميركية كما اشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وأنه يجب ان تكون هناك مراسلة واضحة لكي لا يتعرض لبنان لهذا الأمر”.

وفي موضوع الكهرباء اعتبر درويش انه”سيكون هناك زيادة للتغذية الكهربائية خلال الشهر المقبل من 8 الى 10 ساعات وهذا يعتمد على جزأين، الأول هو تمويل الخطة من قبل مصرف لبنان وهذا امر اساسي لتأمين سيولة لاستيراد النفط المطلوب، والجزء الثاني زيادة التعرفة لكي يكون هناك تمكين لشراء مواد نفطية بالأسعار الرائجة”.

السيد نصرالله : الاميركي منع وهدد وحذّر

سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان تحدث حول موضوع الهبة الإيرانية وقال إن” الامريكان منعوا، والامريكان هددوا، والامريكان حذروا، حسنا، ممكن في حينها ان ‏يأتي أحد ويقول انه هذا الموضوع بيع وشراء ولذلك هناك عقوبات، قبل مدة جرى كلام في البلد ‏انه انتم يا حزب الله هل بإمكانكم ان تساعدونا في استحضار مساعدة من ايران في موضوع ‏الفيول لانه اذا استطعنا خلال 6 او 7 او 8 اشهر ان نحسّن ساعات التغذية الكهربائية ونجعلها ‏8 أو 10 أو 12 ساعة، هذا يعمل تحوّل كبير في البلد، بالفعل تحدثنا مع الإخوان المسؤولين في ‏الجمهورية الاسلامية رغم ان الموضوع كبير ومشكورين جداً ووافقوا وقبلوا وجرت اتصالات ‏رسمية، ووفد لبناني من وزارة الطاقة طلع على طهران، طبعا لم يجرأوا ان يرسلوا وزير الطاقة لأنه وزير سياسي، ذهب وفد ‏تقني ومع ذلك لا مشكلة، كيف كنا نقول في موضوع الحدود البحرية نريد ان نأكل عنب، نحن ‏في هذا الموضوع نريد ان نأكل عنب، نحن لا نريد ان نسجل نقاط على احد”.

الشيخ قاسم :لبنان مُنع من الإضاءة من 5 الى 6 ساعات يوميا لعدة أشهر

من جهته كتب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على حسابه عبر تويتر انه”مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني “600 ألف طن” وقيمتها حوالى 350 مليون دولار”، وأضاف “بالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ست ساعات يومياً لعدة أشهر!”.

مؤسسة كهرباء لبنان نشرت تفاصيل وموعد التعرفة الجديدة ضمن “خطة الطوارئ الوطنية للقطاع” للإطلاع عليها اضغط هنا

انفوغراف| واقع قطاع الكهرباء في لبنان

المصدر: موقع المنار