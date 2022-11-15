وزارة الصحة الفلسطينية : الشهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 15 2022 - 14:00

وزارة الصحة الفلسطينية : الشهيد شمال سلفيت هو الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس

منذ 2 ساعة 15 November، 2022
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