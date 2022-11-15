رئيس الوزراء الهندي يحث دول مجموعة العشرين على إيجاد حل سلمي للمشكلة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال جلسة أمن الغذاء والطاقة في قمة مجموعة العشرين (G20)، إن دول المجموعة يجب أن تساعد في إيجاد حل سلمي للمشكلة الأوكرانية.

ونقلت وزارة الخارجية الهندية عن بيان مودي في جلسة القمة: “لقد قلت مرارا وتكرارا أنه يجب علينا إيجاد طريقة للعودة إلى طريق وقف إطلاق النار والدبلوماسية في أوكرانيا. على مدار القرن الماضي، تسببت الحرب العالمية الثانية في إلحاق أضرار جسيمة بالعالم. وبعد ذلك، قام القادة في ذلك الوقت بجهود جادة للشروع في طريق السلام. الآن حان دورنا. يقع عبء إنشاء نظام عالمي جديد لمرحلة ما بعد فيروس كورونا على عاتقنا، والحاجة الأن هي إظهار التصميم الملموس والجماعي لتحقيق السلام والوئام الآمن للعالم، أنا متأكد من أنه في العام المقبل، عندما تجتمع مجموعة العشرين في الأرض المقدسة لبوذا وغاندي (الهند)، سنتفق جميعا على أن ننقل إلى العالم مهمة السلام الحاسمة”.

وتنعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر. وستكون الهند الرئيس المقبل لمجموعة العشرين، وستقود المجموعة اعتبارا من الأول من ديسمبر من هذا العام.

المصدر: وكالات