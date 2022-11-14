بالفيديو | مشاهد حصرية للسيد نصرالله من خطابات سابقة

ينشر موقع المنار الإلكتروني مشاهد خاصة وحصرية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خطابات سابقة (خطاب ذكرى الاربعين 2022، ومولد الرسول الأعظم 2022، وخطاب ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية).

مشاهد خاصة وحصرية | من خطاب الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله في ذكرى المبعث النبوي الشريف

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— قناة المنار (@TVManar1) November 14, 2022

مشاهد خاصة وحصرية | من خطاب الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله حول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية#وحدتنا_بقوتنا

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— قناة المنار (@TVManar1) November 14, 2022

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المصدر: موقع المنار