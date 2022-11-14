مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 14 2022 - 17:42

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل

منذ 16 mins 14 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة