مع الحدث | ابراهيم عوض للمنار: الطرف الاخر هو من بدأ المواجهة في الموضوع الرئاسي

قال المشرف العام على موقع الانتشار الصحافي ابراهيم عوض لبرنامج “مع الحدث” انه يتمنى ان يسمع لمرة واحدة من النواب “السياديين والتغيريين” وخصوصا بولا يعقوبيان ادانة للاعتداءات الاسرائيلية لسوريا من فوق الاراضي اللبنانية وخصوصا اعتداء البارحة على محافظة حمص.

وعن الانتخابات الرئاسية قال ان الطرف الاخر من بدأ المواجهة فلماذا لم يرشحوا مثلا زياد بارود او مروان شربل فبترشيحهم لمعوض اعلنوا المواجهة مع المقاومة مما يعني انهم لا يريدون رئيسا توافقيا.وقال عوض: اخبرني الرئيس ميقاتي منذ اسابيع انه لا يوجد مشكلة بقبول الهبة الايرانية لانها لا تخضع للعقوبات الامريكية ولكن نريد ان نسال الرئيس ميقاتي عن سبب العرقلة الحالية وما يتردد عن منع امريكي لهذه الهبة.