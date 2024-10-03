“الوطني للاعلام” دان العدوان الصهيوني على العلاقات الاعلامية في حزب الله

دان نائب رئيس “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع” في لبنان ابراهيم عوض في بيان له الخميس استهداف العدو الاسرائيلي مكاتب العلاقات الإعلامية لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقال “دأبت إسرائيل في مسارها الإجرامي وللتغطية على اسلوب التوحش الذي تعتمده في استهداف المدنيين والابرياء في حروبها الى وضع الإعلام والإعلاميين ضمن بنك أهدافها”.

وأضاف عوض “يأتي هذا الاستهداف بعد الجولة الإعلامية التي دعا اليها المركز المذكور، حيث اصطحب مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب الحاج محمد عفيف عشرات الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والاجنبية في جولة على الضاحية الجنوبية، التي كانت عرضة لغارات إسرائيلية متكررة مدعية ضرب مخازن اسلحة، وقد اطلع الاعلاميون بأم العين على زيف هذه الادعاءات”.

ولفت عوض الى ان “المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يدين هذا العدوان الإسرائيلي، الذي ما كان ليتمادى لولا صمت المجتمع الدولي ومعه منظمات حقوق الانسان او عجزهما عن وضع حد لهذا التهور الإسرائيلي المتعمد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام