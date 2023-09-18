مع الحدث| الشيخ صادق النابلسي: الخيار الوحيد هو الحوار… الغرب يمنع عودة النازحين

اشار استاذ العلوم السياسية الشيخ د. صادق عفيف النابلسي في حديث لبرنامج مع الحدث الى تناقضات داخل الخماسية تعقد مسار انتخاب رئيس نتيجة تعارض المصالح والأولويات بينهم.



واشار ان الخيار الوحيد هو الحوار و بدائل الحوار هي : الخنادق ، التأزيم ، الاقتتال ، الخراب ومن يعرقل ( الكتائب و القوات ) لا مصلحة له بالحوار وفق رؤيته الضيقة و مصلحته.

ولفت ان الغرب خطط ودعم لتدفق النازحين السوريين الى لبنان لأهداف أضحت معلومة ومن ثم منع ويمنع عودتهم لأهداف خطيرة وهو من يعمل على إضعاف لبنان وسيادته وقوته ويعمل على توطين الفلسطينيين لبنان.

المصدر: قناة المنار