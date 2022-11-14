نقيب الأفران في بيروت وجبل لبنان: رفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة للعائلات المعوزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 12:48

نقيب الأفران في بيروت وجبل لبنان: رفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة للعائلات المعوزة

منذ 13 mins 14 November، 2022
الخبز في لبنان
لبنان

طالب رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان”برفع الدعم عن القمح وحصره ببطاقة تمويلية تعطى للعائلات الاكثر عوزا وتضررا من الأزمة الاقتصادية”، وأكد أنه ” في اتصال مع قيادة الجيش تبين أن هناك نحو 279 الف بطاقة جاهزة للتوزيع على العائلات المستحقة، كي لا يتبخر قرض ال 150 مليون دولار كالمليارات التي تبخرت سابقا، وبعدها سيتم رفع الدعم ويحصل مع الخبز كما حصل مع الدواء والكهرباء والمحروقات”.

وطالب النواب بـ “مكاشفة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليوضح للشعب من يحصل على دولارات منصة صيرفة، عبر جدول يومي يصدر عن المركزي يوضح العمليات المصرفية بالارقام والاسماء والصفة لكل مستفيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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