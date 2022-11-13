زحمة في الاسواق الشعبية هربا من الغلاء.. – موقع قناة المنار – لبنان
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November 13 2022 - 22:42

زحمة في الاسواق الشعبية هربا من الغلاء..

منذ 2 ساعة 13 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

اللبنانيون يلجأون الى الاسواق الشعبية هربا من الغلاء الفاحش.

المصدر: قناة المنار

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