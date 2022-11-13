بايدن في قمة “آسيان”: سننافس الصين إلى مستوى لا ينقلب إلى صراع

قال المكتب الصحفي للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة ألقاها في قمة شرق آسيا (EAS) في بنوم بنه، قال إن أمريكا ستنافس الصين مع ضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع.

ووفق بيان البيت الأبيض علّق الرئيس بايدن على العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن “الولايات المتحدة سوف تتنافس بنشاط مع جمهورية الصين الشعبية وستتناول وتتحدث أيضاً عن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان، مع إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة”.

كما أكد بايدن على أهمية الحفاظ على “السلام والاستقرار في مضيق تايوان”. بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي عن إدانته التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم