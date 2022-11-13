الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد المحرر بكر محمد أبو عبيد (35 عامًا) أحد كوادر الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة قضاء جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات من جيش الاحتلال مدعومة بالآليات العسكرية اقتحمت جنين فجر اليوم وداهمت عددًا من المنازل من ضمنها منزل المحرر أبو عبيد قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

والمحرر أبو عبيد أسير سابق لدى الاحتلال وأمضى ما مجموعه 7 سنوات على ثلاث فترات بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة، كما أفرج عنه قبل شهر.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقال واسعة في محافظات الضفة المحتلة لكوادر الجهاد والمقاومة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.

كما شنّت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر الأحد حملة دهم واعتقالات طالت عددا من المواطنين في الضفة.

وعرف من بين المعتقلين :

– الفتى محمد حمامرة- حوسان / بيت لحم

– أحمد رائد زغلول- حوسان / بيت لحم

– عزالدين محمد زغلول- حوسان / بيت لحم

-كنعان الطل- الظاهرية

-عاصف سويلم- الظاهرية.

المصدر: فلسطين اليوم