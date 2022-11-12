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November 12 2022 - 21:46

تقرير مصور | المصارف وحيلة جديدة

منذ 32 mins 12 November، 2022
تقارير مصورة - لبنان

حيلة جديدة للمصارف تُفقد الموظفين جزءاً من قيمة رواتبهم.

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