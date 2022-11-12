الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الثلاثاء حيث يتقلب تدريجا تحت تأثيرالمنخفض الجوي المتمركز جنوب تركيا والذي يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار وبرق ورعد ورياح ناشطة.

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 16 و25 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، بينما يكون غائم جزئيا في المناطق الداخلية، حيث تكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خاصة جنوب شرقي البلاد مع تكون الضباب أحيانا. الأحد: قليل الغيوم اجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع تكاثف للغيوم في المناطق الداخلية وخاصة جنوب شرقي البلاد والتي تكون مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة مع تشكل للضباب. الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وحدوث تقلبات في الطقس نتيجة سيطرة المنخفض الجوي وتكن الأجواء مهيأة خلال الفترة الصباحية لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، يتحول الطقس خلال النهار إلى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار تكون غزيرة ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

– الحرارة على الساحل من 15 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 20 درجة، في الداخل من 9 إلى 23 درجة.

– الرياح السطحية:جنوبية غربية، يتحول تدريجا خلال النهار إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75% .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام