حزب الله نظم في برج البراجنة مراسم يوم الشهيد وذكرى شهداء التفجير الإرهابي

نَظَّمَ حزبُ اللِه في مِنطقةِ برج البراجنة مراسِمَ إِحياءِ يومِ الشهيد وذكرى شهداءِ التفجيرِ الإرهابيِّ الّذي اسْتَهْدَفَ المدنيِّينَ منذ سنوات.

وشَهِدَ الشارعُ المُحَاذِي لِمسجدِ الإمامِ الحسينِ عليه السلامُ في المِنطقةِ عَرْضَاً رمْزِيّاً لِلمناسبة قَدَّمته ثُلّةٌ منَ المجاهدين، التي أَدّت قَسَمَ العهدِ والوفاءِ لِنهجِ الشهداء، بِحضورِ عوائلِ الشهداءِ واَهالي المِنطقة، وتَخَلَّلَ المراسِمَ كلِمةٌ لِلمُفتِي الجعفريِّ الممتاز الشيخ أحمد قبلان اِعتَبَرَ فيها أَنَّ لبنانَ خَرَجَ منَ العصرِ الصِهيونيِّ إِلى عصرِ التحريرِ والانتصارِ بِفعلِ دماءِ الشهداءِ الّتِي سَالَت في الجَنُوبِ وعلى الحدودِ الشرقيّة.