أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 11-11-2022

الأخبار

– عقبات دستورية تعرقل “حلم” الكهرباء

– “نواب التغيير” أفضل هدية للأحزاب التقليدية

– كلفة الإقامة “تُرهق” مشجّعي كأس العالم

– اغتيال عرفات: الحقيقة المُغيَّبة

النهار

– كسر الجلسات “الفولكلورية” باستهداف النصاب القسري

– روسيا تنفذ انسحابها من خيرسون إلى شرق نهر دنيبرو

– إيران تثير قلق الوكالة الدولية بتصنيعها صاروخًا أسرع من الصوت

اللواء

– الجلسات الفارغة: بدايات احتكاك بين برّي ونواب المعارضة!

– “رصاصة طائشة” تضرب طائرة على أرض المطار.. و50 مليون دولار مساعدة أميركية للجامعات

– أوضاعنا وما يشبهها

الديار

– حزب الله يتقدم “خطوة” باتجاه رفع منسوب حرارة الاستحقاق: لا تراهنوا على أميركا

– نقاشات “عقيمة” حول النصاب القانوني في الجزء الخامس من “المسرحية” الرئاسية

– واشنطن تعرقل رسميًا الهبة الايرانية و”العين” على التزام باريس بالتنقيب في الربيع؟

الجمهورية

– توقعات باختراق رئاسي خلال شهرين

– جلسة خامسة ولا رئيس

– اقتراح باسيل باستبدال فرنجية لا يمر في 8 آذار

البناء

– “الكتائب” و”التغيير” لنصاب الـ65… وبري يتمسك بالثلثين… ونصرالله اليوم

– لبيد: الخطر في صواريخ حزب الله الدقيقة… وهوكشتاين: الاتفاق لا يزيل التوتر

– انسحاب روسي إلى ضفة نهر خيرسون… ومساعد رئيسي: سنرد على غارات “القائم”

الأسرار

البناء

– قال مصدر دبلوماسي إنّ الرئاسة الفرنسية تدرس إمكانية توجيه رسالة لرئيسي المجلس النيابي والحكومة تعلمهما بعزم شركة توتال على بدء العمل في الحقول المتعاقد عليها وتبدي قلقها من غياب رئيس جديد وحكومة دستورية لما يفرضه العمل من استثمار كبير يحتاج إلى ضمانات بالاستقرار.

– قال مصدر وزاري خليجي على صلة بمفاوضات الملف النووي الإيراني إنّ طهران قد تقدم على إعلان الانسحاب من المفاوضات اذا بقيت الأمور على حالها وتؤكد التزامها بعدم نية امتلاك سلاح نووي والتزامها بالاتفاقيات الأساسية مع وكالة الطاقة الذرية، لكن دون أيّ بند إضافي فرضه التفاهم الخاص.

النهار

– يبذل نائب بارز جهوداً حثيثة لإعادة الأمور إلى نصابها بين محطة تلفزيونية وتيار سياسي.

– يقول نائب في مجلسه إنّ التكتل النيابي الذي ينتمي إليه يشهد تنوعًا ونقاشًا صحيًا حول مجمل الملفات لكنّ أعضاءه يسيرون أحيانًا بما لا يقتنعون به إذ إنّ الرأي الحاسم يكون لرئيس الحزب.

– يحكى في أوساط سياسية عن أنّ جهة سياسية نقلت أموالها قبل مدة من سويسرا إلى قطر خوفًا من ملاحقة القضاء الأوروبي للحسابات اللبنانية.

اللواء

– ما تزال دولة كبرى تمتنع عن إبلاغ لبنان موقفًا قاطعًا لجهة مدّه بمصادر الطاقة، وفقًا لتفاهمات تمّ توقيع بعضها منذ أشهر!

– لاحظ نواب مستقلّون أنّ مرجعًا كبيرًا غيَّر طريقة التساهل مع بعض “الانتقادات والحرتقات”!

– عمّمت مؤسسة كهرباء لبنان رسائل مطبوعة لتوزيعها على المنازل، إيذانًا ببدء الجباية، على التسعيرة الجديدة، بدءًا من بداية الشهر الجاري.

الجمهورية

– لفت هجوم مفاجئ شنته قيادة أحد الأحزاب باتجاه إحدى دول الخليج العربي بعد هدنة طويلة نتيجة الإعلان عن قطع الاتصالات بين طهران والرياض وعمان.

– علّق بعض السياسيين على مجريات جلسات المجلس بالقول إنّ ما يجري هو إمرار للوقت في انتظار كلمة السر التي لم تأتِ بعد.

– تجري جهة فاعلة اتصالات في العمق لتذليل موانع تسهّل إمرار استحقاق داهم.

المصدر: صحف