أكثر من 30 ألف شخص شاركوا في تظاهرات للمطالبة برفع الأجور في فرنسا

أفادت قناة “بي أف أم تي في” الفرنسية، نقلا عن وزارة الداخلية أن أكثر من 30 ألف شخص شاركوا في مظاهرات بين القطاعات للمطالبة برفع الأجور في جميع أنحاء فرنسا يوم الخميس.

وخرجت مظاهرات حاشدة يوم الخميس بناء على دعوة من النقابة العمالية الفرنسية الرائدة، والاتحاد العام للعمل “CGT” وعدد من النقابات العمالية الأخرى، وتم تنظيم إضرابات مهنية للمطالبة برفع الأجور وتقييدها بالتضخم على خلفية الإضرابات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك أكثر من 30 ألف شخص في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، و 2400 شخص في باريس.

وفي الوقت نفسه، يذكر الاتحاد العام للعمال “CGT” أن أكثر من 100000 شخص شاركوا في المظاهرات في فرنسا، ونزل 10000 متظاهر إلى الشوارع في باريس.

وطالب المتظاهرون برفع الأجور والمعاشات وسط تفشي التضخم وكانت التظاهرة سلمية.

وفيما يتعلق بإضراب يوم الخميس، تعطلت بشدة أعمال المترو الحضرية والنقل، كما تم تسجيل إخفاقات في عمل قطارات الضواحي والقطارات الإقليمية.

وخرج آلاف الفرنسيين سابقا في تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد وارتفاع نسب التضخم، وأعلنت نقابة العمال الفرنسية سابقا عن أكثر من مئة وعشرين تجمعا في عموم البلاد.

المصدر: وكالات