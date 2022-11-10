بالفيديو | بعد اشتباكات عنيفة.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل المقاوم في كتيبة جنين صدقي مرعي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 10 2022 - 15:02

بالفيديو | بعد اشتباكات عنيفة.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل المقاوم في كتيبة جنين صدقي مرعي

منذ 1 ساعة 10 November، 2022
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل المقاوم في كتيبة جنين صدقي مرعي
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل المقاوم في كتيبة جنين صدقي مرعي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” صباح اليوم الخميس 10/11/2022 ، المقاوم “صدقي مرعي” والذي يتهمه الاحتلال بقتل الضابط “نعوم راز” قبل ستة شهور بعد محاصرة أعداد كبيرة لمنزله الكائن في الحي الشرقي بجنين ، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين حاولوا فك الحصار عن المنزل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل المطارد “صدقي مرعي” في الحي الشرقي بمدينة جنين ، وسط اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين في محاولة لفك الحصار عن المنزل الحصار .

وقالت مصادر فلسطينية إن تعزيزات عسكرية “إسرائيلية” تحاصر منزل المطارد وسط مواجهات مع الشبان الذين يحاولون التصدي للاقتحام .

المصدر: فلسطين اليوم

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