بالفيديو | بعد اشتباكات عنيفة.. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل المقاوم في كتيبة جنين صدقي مرعي

اعتقلت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” صباح اليوم الخميس 10/11/2022 ، المقاوم “صدقي مرعي” والذي يتهمه الاحتلال بقتل الضابط “نعوم راز” قبل ستة شهور بعد محاصرة أعداد كبيرة لمنزله الكائن في الحي الشرقي بجنين ، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الذين حاولوا فك الحصار عن المنزل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزل المطارد “صدقي مرعي” في الحي الشرقي بمدينة جنين ، وسط اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين في محاولة لفك الحصار عن المنزل الحصار .

وقالت مصادر فلسطينية إن تعزيزات عسكرية “إسرائيلية” تحاصر منزل المطارد وسط مواجهات مع الشبان الذين يحاولون التصدي للاقتحام .

المصدر: فلسطين اليوم