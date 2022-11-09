مسؤول ياباني: زيلينسكي أناني ومتغطرس

أفادت صحيفة “Yahoo News Japan” الإلكترونية بأن السياسي الياباني المشهور وزعيم “حزب نهضة اليابان”، مونيو سوزوكي، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ “الغطرسة والأنانية”.

وكتب السياسي على صفحته في شبكة الإنترنت: “أعتقد أنه يتعين على السيد زيلينسكي أن يبحث مع الرئيس بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. أظن أنه سيكون من الجيد أن تطلب أوكرانيا مساعدة من الدول المهتمة في تحقيق هذا الهدف، إذ أنها لا تواجه روسيا بمفردها. تقاتل أوكرانيا فقط بفضل الأسلحة والأموال التي تحصل عليها من الولايات المتحدة وبريطانيا وحلف الناتو ويتصرف زيلينسكي بغطرسة ويضع شخصه في قلب الأحداث. أليس هذا غريبا؟”.

وفي حديثه حول الانتخابات النصفية الأمريكية كتب سوزوكي “ينتهي عهد العالم أحادي القطب برئاسة الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنه لا يجب الاعتماد على أمريكا والغرب ومنع تغير النظام العالمي الحالي.

وردا عليه كتب مستخدم رفض ذكر اسمه “أتفق مع رأي سوزوكي حول أهمية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لكن هنا سؤال: هل يتمتع زيلينسكي بصلاحيات لإنهاء الصراع؟”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية