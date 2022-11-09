اعلام اميركي: الجمهوريون يتقدمون في السباق بمجلس الشيوخ بـ49 مقعدًا مقابل 48 لصالح الديمقراطيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 9 2022 - 20:02

اعلام اميركي: الجمهوريون يتقدمون في السباق بمجلس الشيوخ بـ49 مقعدًا مقابل 48 لصالح الديمقراطيين

منذ 60 mins 9 November، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة