بماذا طالب قاسم هاشم لمنطقة مرجعيون حاصبيا؟

طالب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم بإنصاف منطقة مرجعيون حاصبيا بالتيار الكهربائي، وذلك خلال تواصله مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والمدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك.

ولفت هاشم الى ان “تغذية قرى المنطقة بمياه الشفة يتوقف على ساعات مقبولة من التغذية بالكهرباء، وهذا لم يتوافر رغم تغذية بعض المناطق على حساب العدالة والمساواة وهذا مرفوض”، وتابع “طالبنا بضرورة اعادة تغذية المنطقة بحقها من الساعات المطلوبة، لتصل الكهرباء الى محطات المياه وحتى المنازل، وهذا حق للناس وواجب على الشركة والادارة المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام