إخبار ضد مجموعة من عملاء العدو الاسرائيلي امام النيابة العامة العسكرية

تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الأسرى المحررين عباس قبلان، نبيه عواضة، أحمد طالب انور ياسين وشوقي عواضة والجريح المحرر علي مصطفى وشقيق الضحيتين بلال وعماد السلمان الصحافي هلال السلمان وعفيف حمود ويوسف ترمس ورفاقهم، بإخبار لدى النيابة العامة العسكرية ضد مجموعة من العملاء للعدو الصهيوني.

وهؤلاء العملاء، هم حرّاس وجلّادين ومحققين خدموا في معتقل الخيام، بعضهم من كبار الضباط في جيش العميل انطوان لحد، ممن فروا الى داخل الكيان الإسرائيلي، وما زالوا يقيمون هناك ويحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقومون بخدمة الجيش العدو الصهيوني ويتقاضون رواتب ومخصصات مالية ولم يطبقوا القانون 194 الصادر عن مجلس النواب في العام 2011 والذي يشترط على العملاء تسليم أنفسهم للدولة اللبنانية.

وطالب المولى في إخباره “القضاء العسكري بالبدء بإجراءات الملاحقة وتحريك دعوى الحق العام وإجراء التحقيقات اللازمة مع هؤلاء العملاء وتوقيفهم وإحالتهم موقوفين على المحكمة تمهيداً لمحاكمتهم وإدانتهم بجرائم تصل عقوباتها حتى الإعدام”.

المصدر: بريد الموقع