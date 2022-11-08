الخارجية الصينية: ننفي المعلومات الصحافية حول نية الرئيس شي جين بينغ زيارة السعودية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 8 2022 - 13:12
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الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب: الولايات المتحدة تحوّلت إلى دولة من العالم الثالث بسبب سياسة الحزب الديمقراطي
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة في 11/11/2022 عند الساعة 14:30 بتوقيت بيروت بمناسبة يوم شهيد حزب الله
لمناسبة أسبوع تكفل أيتام الشهداء ويوم الشهيد 11/11 تدعوكم مؤسسة الشهيد للمساهمة في كفالة أيتام الشهداء من خلال التواصل على الرقم 70129100
الخارجية الصينية: ننفي المعلومات الصحافية حول نية الرئيس شي جين بينغ زيارة السعودية
منذ 25 mins
8 November، 2022
الخارجية الصينية
الرئيس الصيني
السعودية
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