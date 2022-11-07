لوكاشينكو: الأوروبيون لا يريدون الحرب في أوكرانيا ويخشون اشتعال النيران في أوروبا كلها

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن الاتحاد الأوروبي لا يريد الحرب، لكنه يفتقر للقادة الحقيقيين، الذين سيكون بإمكانهم “إخماد النار” حتى في منازلهم.

ونقلت صحيفة “بيلتا” عن لوكاشينكو قوله “في ألمانيا وكل أوروبا، لا يوجد قادة حقيقيون الآن، وحتى إذا كان هناك لا يمكنهم حتى إخماد نار الحرب في منازلهم”.

وأضاف “الأوروبيون لا يريدون هذه الحرب، إنهم يدركون أنها اليوم في أوكرانيا، إنهم هنا يحاولون إشعال النار في بيلاروس غدا ستشتعل النيران في أوروبا بأسرها”.

وفي وقت سابق، أعلن لوكاشينكو أنه لا توجد خطط لإرسال الجيش البيلاروسي إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، أكمد أنه لا يؤمن بإمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.

المصدر: روسيا اليوم