العميد صباحي فرد: الجيش الايراني يمتلك قدرات ليزرية عالية

أكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد الحصول على قدرات ليزرية عالية ومختلفة، قد أختبرت ميدانيا.

سلاح دفاع جوي ليزري (ارشيف)

وأوضح العميد صباحي فرد في مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الاحد أن ايران قد حصلت على قدرات عالية بمجال الليزر في غضون السنوات الثلاث الماضية، وبدورها قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش باتت تستخدم عمليا تقنية الليزر، حيث من أهم ميزاتها أنها وطنية الصنع، مشددا على أن صناعة المعدات العسكرية لاتواجه أية “قنوات ضيقة”.

وهنأ الشعب الايراني بقيام الجيش بإزاحة الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية المتطورة، مشيرا الى أن ايران باتت ثاني دولة بالعالم تحوز مثل هذه المنظومة ذات القدرة العالية ومدى يتخطى 300 كلم.

منظومة باور 373 للدفاع الجوي

وأستطرد أن قوة الدفاع الجوي بلغت مرحلة متقدمة هذا العام في تطوير المنظومات الدفاعية الجوية والصواريخ، وتوجهت نحو اختبار قدرات تدمير الاهداف ببعد يتخطى 300 كلم.

ونوه قائد الدفاع الجوي الى قدرات منظومة “باور 373 ” الصاروخية منها الاشتباك مع المقاتلات الحديثة بالعالم وحتى مقاتلات الجيل الخامس المتخفية عن الرادار، مبينا أنه خلال الاختبارات قد اصابت صواريخنا طائرة مسيرة محلية الصنع على ارتفاع 43 الف قدم بنجاح، كما انها دمرت صاروخا باليستيا عند مدى 320 كلم.

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المصدر: وكالة فارس