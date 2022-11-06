النقد الدولي: إيران الأقل ديونا بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

قدر صندوق النقد الدولي نسبة الدين الخارجي الإيراني إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بـ 0.5٪ فقط، وأعلن أن الدين الخارجي لإيران أقل من جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وتناول صندوق النقد الدولي، في جزء من تقريره الجديد بعنوان “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، حجم الديون الخارجية لـ 28 دولة في المنطقة، بما فيها إيران.

وبحسب حسابات هذه المنظمة الدولية، فإن إيران لديها أدنى نسبة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وأعلن هذا التقرير أن نسبة الدين الخارجي لإيران إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغ 0.5٪ فقط، وهي أقل من جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كما تم الإعلان عن الدين الخارجي لإيران في عام 2021 بنفس الرقم، وبالتالي، لم يرتفع الدين الخارجي لإيران في عام 2022.

ويقدر متوسط ديون دول المنطقة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام بنحو 35.8٪، كما تم الإعلان عن نسبة ديون الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 30.9٪.

هذا وكانت بيانات جديدة للبنك المركزي الايراني قد اظهرت إنخفاض الديون الخارجية للبلاد، بنسبة 17.4 بالمئة في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022.

وأوضحت البيانات أمس السبت، أن الديون الخارجية قد انخفضت الى 7.163 مليار دولار منها 5.239 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل اضافة الى 1.924 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.

وبحسب عملة اليورو فان الديون الخارجية تبلغ 7.131 مليار يورو، منها 5.216 مليار يورو ديون طويلة ومتوسطة الأجل و1.195 مليار يورو قصيرة.

وكانت ديون ايران الخارجية قد أنهت السنة المالية الفائتة والمنتهية 20 مارس/آذار 2022، عند مستوى 8.675 مليار دولار.

المصدر: وكالة فارس