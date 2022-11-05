حمودان لموقع المنار: ملف الكهرباء بحاجة لخطة شاملة وحقيقية.. ولاخراجه من النكد السياسي

قال مدير “المؤسسة الوطنية للدراسات والاحصاء” الدكتور زكريا حمودان في حديث لموقع قناة المنار إن “زيادة التعرفة على الكهرباء هو أمر بديهي ولكن بدون وجود خطة فهو أمر غير طبيعي، أي ان زيادة التعرفة يجب ان يكون ضمن خطة شاملة حقيقية واضحة واستثمارية”.

ولفت الدكتور حمودان الى ان “كمية إنتاج الطاقة الممكنة في لبنان غير كافية ولو عملت كل معامل انتاج الطاقة الموجودة”، وتابع “لذلك الخطة الشاملة يجب ان توجد ما يقارب الـ3000 ميغا(حاجة لبنان الفعلية حاليا) وتتضمن عدد ساعات تغذية محدد ومن ثم في مرحلة لاحقة نصل الى 24/24 ساعة كهرباء في اليوم”.

واضاف حمودان انه “نظرا لفشل القطاع العام، قد يكون من الحلول المطروحة لها إما خصصة الكهرباء او الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال”، واعتبر انه “لا بد من وجود شراكة لعدة أسباب، منها: جذب الاستثمارات، ضبط الهدر”، ولفت الى ان “زيادة التعرفة ضمن خطة واضحة أفضل من البقاء تحت رحمة تسعيرة المولدات الخاصة”.

ورأى حمودان انه “كان يوجد نوع من النكد السياسي قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون ما أدى الى انقطاع الكهرباء بشكل كبير جدا”، وتابع “يجب إخراج هذا الملف من النكد السياسي”، واضاف “لم يكن هناك نوايا حقيقية للإتيان بالكهرباء وللأسف هذا جزء من الوضع القائم بالبلد من قبل البعض ممن ليس لديهم أي مشروع للعمل وهذا أمر سلبي والمواطن اللبناني يدفع ثمنه”، واشار الى ان “بعض المستفيدين من الوضع القائم في الكهرباء قد يلعب دورا في عرقلة المشاريع المقترحة والتي تساهم بتأمين الكهرباء”.

المصدر: موقع المنار