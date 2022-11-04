وكالة إرنا: الاجتماع بين طهران وكييف كان مقررا في بولندا لمناقشة مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 4 2022 - 21:02

وكالة إرنا: الاجتماع بين طهران وكييف كان مقررا في بولندا لمناقشة مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 4 November، 2022
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