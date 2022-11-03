المجلس الدستوري رد 4 طعون نيابية

رد المجلس الدستوري اللبناني الخميس 4 طعون من بين الطعون النيابية المقدمة امامه بخصوص الانتخابات التي جرت في ايار/مايو الماضي.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري اللبناني القاضي طنوس مشلب رد الطعون النيابية المقدمة من: زينة منذر ضدّ النّائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثّانية والنّائب وضاح صادق الفائز عن المقعد السّنّي في بيروت الثّانية، إيلي شربشي ضدّ النّائبة سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الأقليّات في بيروت الأولى، جوزفين زغيب ضدّ النّائب فريد هيكل الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، وأمل أبو زيد ضدّ النّائب سعيد الأسمر الفائز عن مقعد في جزين.

وأمل مشلب في مؤتمر صحافي “الانتهاء من الطّعون الـ6 المتبقّية خلال أسبوعين تقريبًا”، مؤكدا أن “الكهرباء هي أكبر مشكلة نواجهها، وسنكمل عملنا ضمن الإمكانيّات الممكنة”.

المصدر: قناة المنار