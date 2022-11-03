الجهاد الإسلامي تنعي شهيد بلدة بيت دقو وتعتبر جريمة الاحتلال محاولة يائسة لترميم منظومته المتردية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد: داود محمود ريان (42 عاماً)، الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس الليلة الماضية.

وأكدت الحركة أن “جريمة العدو هي محاولة يائسة لترميم منظومته المتردية التي حطمها الشهيد المجاهد حباس ريان في عمليته الشجاعة أمس واستهدفت فيها جنود الاحتلال”.

وأكدت أن “استمرار الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا لن ينال من صمودهم وثباتهم على أرضهم واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء”، داعياً إلى “استمرار انتفاضة الضفة في كل الساحات”.

وأشادت الحركة “بأهلنا في عموم الضفة وخاصة في بلدة بيت دقو، مسقط رأس الشهيد حباس ريان، التي انتفضت في وجه الاحتلال المجرم، وسطرت نموذجاً في صمود شعبنا وإصراره على المقاومة حتى الحرية”.

وتقدمت “بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام ومن أهلنا في بلدة بيت دقو، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم