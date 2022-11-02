الجيش اللبناني: توقيف أشخاص لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وتخطيطهم لارتكاب اعتداءات في لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 18/10/2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (أ.خ.) لانتقاله بتاريخ 20/12/2021 إلى سوريا بهدف الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي والقتال إلى جانبه، ولعودته خلسة إلى لبنان وتجنيده أشخاصاً لمصلحة التنظيم، وإرسال بعضهم إلى مناطق النزاع، وتحضير البعض الآخر لارتكاب اعتداءات في الداخل اللبناني، وذلك من خلال إعدادهم ذهنياً وجسدياً، وشراء أسلحة ورمانات يدوية لهم كي ينفذوا مخططاته.

وتمكنت المديرية من توقيف المتورطين معه وعلى رأسهم المدعو (ع.ر.) الذي كان يتهيأ لتنفيذ مخطط إرهابي.

وتستمر التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام