الخارجية الروسية: سنقدم للسفيرة البريطانية أدلة تثبت تورط لندن في الهجوم الإرهابي في ستيفاستوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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November 2 2022 - 14:58
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الإمام السيد علي الخامنئي: أميركا غير محصنة وضعيفة تماما وساستها المخادعون يدافعون بكل وقاحة عن الشعب الإيراني
الإمام الخامنئي: خلال فتنة 2009 دافع الأميركيون عن مثيري الشغب أملا بالحصول على نتائج ترضيهم لكن الشعب الإيراني أفشلها
الإمام الخامنئي: الشهيد سليماني لم يكن بطلا وطنيا فحسب بل كان بطل المنطقة كلها وكان له دور كبير في حل أزمات دول عدة
الإمام الخامنئي للأميركيين: قلنا كلمتنا عن الانتقام من قتلة الشهيد سليماني ومتعهدون بما قلنا وسننفذه في الوقت المناسب
الإمام الخامنئي: لماذا لم يدن الأميركيون مجزرة شيراز هل يمكن تسمية هؤلاء بالمدافعين عن حقوق الإنسان؟
مراسل المنار: وفاة طالبة وإصابة عدد من الطلاب بجروح نتيجة انهيار سقف داخل مدرسة الأميركان بطرابلس شمال لبنان
الرئيس نبيه بري يعتذر عن السير بالدعوة للحوار للوصول لرئيس توافقي نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من "القوات" و"التيار"
الرئيس نجيب ميقاتي لرويترز: اتفاق الترسيم أصبح بعهدة الأمم المتحدة ولبنان ملتزم به ولا أحداً يستطيع أن يزيحه قيد أنمله
عشائر عربية في منطقة البقاع الأوسط تطالب السعودية بسحب سفيرها والاعتذار بعد الاهانة التي قام بها في بلدة الفاعور
مودعان يقتحمان مصرف الاعتماد اللبناني في منطقة الحازمية ويطالبان بالحصول على وديعتيهما
إعلام العدو: عملية دهس غرب رام الله نتج عنها مقتل المنفذ بعد طعنه عدداً من الجنود وإصابة أحدهم بجروح خطيرة
مصادر فلسطينية: الشهيد منفذ عملية الدهس والطعن برام الله هو "حابس ريان" من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة
الجهاد الإسلامي: عملية الدهس الشجاعة تثبت إصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال وتبعث برسالة رفض في ذكرى وعد بلفور
مراسل المنار: إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال في جلبون شرق جنين عقب تنفيذ عملية هدم
وسائل إعلام إسرائيلية: النتائج الأولية لانتخابات الكنيست تقرب معسكر بنيامين نتنياهو من السلطة
تواصل اجتماعات القمة العربية المنعقدة في الجزائر بدورتها الـ31 لليوم الثاني على التوالي
الرئيس الفلسطيني: القدس تتعرض لأشرس حملة تهويد والانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تتزايد في ظل صمت دولي
الرئيس العراقي: نرفض المس بالوضع القائم بالقدس ونؤكد حرصنا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وندعم انهاء النزاع باليمن
الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في صحراء الأنبار بعد ورود معلومات عن تحركات ارهابية على الحدود العراقية السورية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: الولايات المتحدة تستخدم الوضع الحالي لإضعاف دول أخرى بما في ذلك حلفاؤها في أوروبا
الخارجية الروسية: سنقدم للسفيرة البريطانية أدلة تثبت تورط لندن في الهجوم الإرهابي في ستيفاستوبول
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ بوتيرة غير مسبوقة ولأول مرة يسقط صاروخ كوري شمالي قرب مياهنا
الرئيس الكوري الجنوبي: سقوط صواريخ قرب حدودنا المائية هو غزو وتعدٍ واضح على أراضينا ولن يفلح بزعزعة تحالفنا مع واشنطن
وسائل إعلام أفغانية: قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين غربي العاصمة الأفغانية كابل
الخارجية الروسية: سنقدم للسفيرة البريطانية أدلة تثبت تورط لندن في الهجوم الإرهابي في ستيفاستوبول
منذ 1 ساعة
2 November، 2022
الهجوم في ستيفاستوبول
بريطانيا
روسيا
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روسيا: سنقدم للسفيرة البريطانية أدلة تثبت تورط بلادها في الهجوم في ستيفاستوبول
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