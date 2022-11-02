الإمام الخامنئي يستقبل حشدا من طلاب المدارس

استقبل الإمام السيد علي الخامنئي حشدا من طلاب المدارس في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران، ذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي (4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979).

واستولى الطلبة الجامعيون في إيران على وكر التجسس الأمريكي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 احتجاجاً على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية.

ويحيي الشعب الإيراني كل عام، هذا اليوم الذي يسمى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلناً رسالة الثورة الإسلامية أي “الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية”.

وتقام مراسم خاصة في جميع أنحاء إيران في هذا اليوم احتفاء بأحداث تاريخية صاحبت الثورة الإسلامية في إيران:

أولا، نفی الإمام الخميني الراحل (رض) إلى تركيا عام 1963 بعد إلقائه خطابا انتقد فيه منح حق الحصانة القضائية للمقيمين الأمريكيين

ثانيا، استشهاد عدد من التلاميذ بطهران على يد نظام الشاه البائد عام 1978

ثالثا، الاستیلاء على السفارة الأمريكية من قبل الطلبة السائرين على نهج الإمام سنة 1979 بعد تأكدهم من قيامها بمهام تجسسية.

المصدر: وكالة ارنا